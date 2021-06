Autostrade, tratti chiusi o aperti in ritardo a causa dei lavori

In A10 tratto ancora chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ fino alle 08:30 di oggi per lavori. Coda di 1 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Un tratto dell’A12 è rimasto chiuso fino alle 7 per ispezioni in galleria

Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto alle 7 il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova chiuso durante la notte per consentire le programmate attività di ispezione all’interno della galleria Sant’Agostino 2 posta al km 30.

Durante le attività una delle piattaforme utilizzate per le ispezioni, per via di un guasto al sistema idraulico, ha disperso olio in carreggiata rendendo necessario un intervento di ripristino della pavimentazione per consentire il quale al momento il traffico all’interno della galleria transita su una corsia senza disagi alla circolazione.