Ubriaco mostra i genitali ai bambini in piazza Petrella, poi va al bar a bere altro vino

La Polizia locale ha denunciato sia lui sia i gestori del pubblico esercizio che gli hanno servito un bicchiere di vino nonostante fosse in stato di ebbrezza

Gli operatori del 5º distretto di Polizia locale hanno denunciato in piazza Petrella a Certosa un extracomunitario di nazionalità svizzera, a Genova senza fissa dimora, per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante di averlo fatto alla presenza di alcuni bambini che stavano giocando nello spazio urbano. Sono stati proprio i genitori dei piccoli a chiamare in soccorso la Polizia locale, a cui hanno raccontato che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva mostrato i genitali ai minori, per poi allontanarsi. Il personale del 5º distretto lo ha trovato in un bar poco distante, in via Jori, dove i titolari, pur vedendolo in condizioni di ebbrezza manifesta, gli avevano servito un bicchiere di vino. Sono stati denunciati per questo.