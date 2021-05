Centro civico e voltini, via all’estate di Sampierdarena

Venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 21, in primo piano cultura, musica, teatro e mostre con la partecipazione di tantissime associazioni attive nei due quartieri del Centro Ovest cittadino

Sbarcano musica, teatro e mostre nello spazio del Centro Civico Buranello e ha ufficialmente inizio la stagione di cultura ed eventi nei quartieri genovesi di Sampierdarena e San Teodoro: appuntamento venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 21, proprio presso il Centro Civico Buranello, per una giornata ricca di contenuti.

Musica e Cinema è il tema che le tante associazioni del Centro Civico hanno scelto come filo conduttore degli eventi che si susseguiranno per tutto il pomeriggio, negli spazi aperti dell’area e nei nuovi voltini che finalmente sono stati consegnati al Municipio per farli diventare sale da musica, laboratori di pittura e sede di eventi legati al cinema.

Tanti i momenti significativi “in scaletta”.





L’ingresso negli spazi del Centro Civico sarà regolamentato nel rispetto delle norme anti Covid e in occasione dell’inaugurazione ci sarà modo di presentare in anteprima le molte novità che animeranno l’estate di Sampierdarena e San Teodoro.

Sarà possibile ascoltare la musica anche in Via Daste, passeggiando per il centro storico con il sottofondo musicale e un po’ di curiosità per venire a visitare i nuovi voltini. Sarà un po’ come sbarcare sulla Luna, ritrovando la gioia di stare insieme e sorridere, nell’augurio di essere vicini all’uscita definitiva dall’emergenza Covid.

