Voci sul trasferimento del Gaslini, l’ospedale è costretto a smentire

Lapidario il comunicato: «In riferimento a quanto apparso oggi su alcuni organi di stampa relativamente all’iter del piano industriale l’Istituto Gaslini smentisce la notizia del trasferimento dell’ospedale. Il tema non è stato peraltro oggetto di discussione nell’incontro di questa mattina, relativo alla donazione ricevuta dal Governo degli Stati Uniti»

Chi aveva preso le presunte indiscrezioni come un ballon d’essai, lanciato per saggiare la reazione dell’opinione pubblica, ora, di fronte al comunicato ufficiale dell’Istituto Gaslini, deve prendere atto che si tratta di pure invenzioni, sparate forse per mettere in difficoltà la “nuova gestione” del presidente Edoardo Garrone (nominato nel 2020 e fino al 2025 con Decreto del Ministro della Salute, Roberto Speranza) e del direttore generale Renato Botti che già hanno lavorato molto per migliorare ulteriormente l’assistenza ai bambini e le capacità della struttura, magari “scuotendo” qualche abitudine consolidata. Secondo le nostre fonti non c’è mai stata alcuna intenzione dei vertici dell’Istituto di delocalizzare uno o più reparti dell’istituto. Per questo, dopo aver verificato che le voci erano prive di fondamento, non ne abbiamo mai scritto. Le immotivate “indiscrezioni” non veritiere (stando al comunicato ufficiale) su una struttura così delicata come un’istituzione sanitaria dedicata ai bambini non possono che nuocere alla serenità di quelli che lavorano nell’ospedale in ogni ruolo.

