Piciocchi: «A Vesima i ripascimenti cominceranno questa settimana»

L’assessore ai Lavori pubblici lo ha detto in consiglio comunale rispondendo a un’interpellanza di Guido Grillo. A Voltri i lavori sono già cominciati «e finiranno entro fine mese», ha detto

Piciocchi ha spiegato che quest’anno sono arrivati parecchi finanziamenti per la messa in sicurezza della costa aggiundendo che dovranno essere sospesi per la stagione balneare «così come da disposizione della Capitaneria per riprendere nel mese settembre». Tra questi, quelli del pennello di Quinto, e per la deposizione di massi davanti alla passeggiata Nervi per evitare danni delle mareggiate.



«A Voltri i ripascimenti sono iniziati e termineranno con la entro fine mese – ha annunciato Piciocchi -. Per Vesima abbiamo chiesto l’autorizzazione ad Arpal ed è pervenuta ieri. I lavori cominceranno questa settimana».

