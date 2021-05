Nel fine settimana cantieri aperti tra Pegli e Pra’ in A10

Su richiesta di Aspi e del Ministero. Il cantiere in galleria tra Pegli e Prà sarà ripristinato venerdì 21 maggio alle ore 22 con la garanzia di una corsia percorribile per senso di marcia fino a domenica 23 maggio alle ore 15.30 quando è prevista la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Prà in direzione ponente, con uscita obbligatoria a Genova Aeroporto

La conferma del piano già in atto negli ultimi due fine settimana con lo smontaggio fino al 15 giugno nei week end – dalle 14 del venerdì alle 6 del lunedì mattina – di tutti i cantieri rimovibili sulla rete autostradale ligure e il ripristino in via sperimentale nel prossimo fine settimana del 22 e 23 maggio del cantiere in galleria tra Pegli e Prà sulla A10 Genova-Ventimiglia su richiesta del ministero delle Infrastrutture e della concessionaria Aspi.

È quanto emerso al termine della riunione tecnica ristretta che si è svolta oggi pomeriggio tra i referenti del ministero, i rappresentanti delle concessionarie autostradali e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

In particolare, è stato stabilito che il cantiere in galleria tra Pegli e Prà sarà ripristinato venerdì 21 maggio alle ore 22 con la garanzia di una corsia percorribile per senso di marcia fino a domenica 23 maggio alle ore 15.30 quando è prevista la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Prà in direzione ponente, con uscita obbligatoria a Genova Aeroporto con possibile rientro a Prà. In questo modo da domenica pomeriggio saranno garantite due corsie in direzione levante per agevolare il traffico di rientro dalla riviera verso la città dopo il fine settimana. La normale viabilità verrà ripristinata alle 6 di lunedì 24 maggio.

E’ prevista una nuova riunione del tavolo di monitoraggio martedì 25 maggio per valutare gli esiti di questa riprogrammazione del cantiere ed eventuali interventi correttivi per il successivo fine settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...