Sette ex Br arrestati stamattina in Francia

Secondo la Presidenza della Repubblica d’Oltralpe sarebbero stati arrestati su richiesta del Governo italiano. Tre starebbero cercando di sfuggire alla cattura

L’accusa, per le persone arrestate, sarebbe di aver compiuto atti di terrorismo negli anni Settanta e Ottanta.

L’unico riferimento ligure, riguarda Sergio Tornaghi, fu condannato per l’omicidio di Renato Briano, dirigente della Magneti Marelli, assassinato sulla metropolitana di Milano nel 1980. Era nato a Savona e si era laureato a Genova. Deve espiare l’ergastolo per partecipazione a banda armata, propaganda ed apologia sovversiva, pubblica istigazione, attentato per finalità di terrorismo e di eversione, detenzione e porto illegale di armi e violenza privata.

Gli altri arrestati sono:

Giovanni Alimonti, brigatista rosso, condannato a 11 anni, 6 mesi e 9 giorni e alla misura di 4 anni di libertà vigilata per banda armata.

Enzo Calvitti, brigatista rosso, condannato a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per quattro anni.

Roberta Cappelli, brigatista rossa deve espiare la pena dell’ergastolo con isolamento diurno di un anno. Tra i reati per cui è stata condannata il concorso in rapina aggravata e il concorso in omicidio aggravato.

Narciso Manenti, Nuclei Armati Contro il Potere Territoriale. Deve espiare l’ergastolo per l’omicidio aggravato dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri.

Marina Petrella, brigatista rossa. Deve espiare la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. È stata condannata per l’omicidio del generale dei carabinieri Enrico Riziero Galvaligi.

Giorgio Pietro Stefani, militante di Lotta Continua. Deve espiare la pena di 14 anni, due mesi e 11 giorni per il reato di omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi.

Sergio Tornaghi, brigatista rosso, condannato all’ergastolo per partecipazione a banda armata.

