Domani pedalata per il primo compleanno di #genovaciclabile

Appuntamento mercoledì 28 aprile in piazza De Ferrari, alle 18:30, per un FlashMob per poi pedalare, camminare autonomamente verso il Porto Antico dove il punto di raccolta è previsto per le 19:00

«Sarà un flash mob dedicato a chi sta trasformando la mobilità di questa città grazie ad un impegno quotidiano – dice il gruppo #genovaciclabile che ha anche account Facebook, Instagram e Youtube – Non mancate per festeggiare un anno incredibile che ha raccolto nel nostro gruppo il più bel lato della città. Sappiamo che molti di voi ancora non ci conoscono o ancora non hanno fatto quel passo per rendere la vita migliore. Unitevi per trovare il coraggio di realizzare il cambiamento grazie all’aiuto di persone fantastiche».

