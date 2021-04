Portuale finisce in mare con la ralla e un container e rischia l’annegamento

È successo questa notte al Terminal Sech. Il lavoratore stava lavorando al carico di una nave quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, è finito nelle acque con la ralla che stava conducendo e il container che stava trasportando

Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto e i soccorsi inviati dal 118 che hanno recuperato l’uomo, un quarantenne, trasportato in ospedale per accertamenti medici. Si dovranno ora ricostruire le cause del sinistro. Al momento sono al vaglio diverse ipotesi, tra cui quella per cui l’uomo possa aver avuto un malore e per questo abbia perso il controllo della ralla. Si è salvato e non è andato a fondo con il mezzo uscendo dal finestrino dell’abitacolo.

