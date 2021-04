Muore di Covid l’ex vicesindaco Michele Denaro

Era stato, poi, assessore al Bilancio, sempre nel Comune di Genova e, infine, consigliere regionale, sempre nelle file del Psi

Attivo, nella Prima Repubblica, nella corrente del Psi di Rinaldo Magnani, era passato per un periodo in quella di Mauro Sanguineti per tornare poi in quella di Magnani.

Era stato vicesindaco della giunta di pentapartito di Cesare Campart tra il 1985 e il 1990. Poi assessore al Bilancio e alle Strade. Tra il 1990 e il 1995 era stato consigliere regionale.

Era una persona dalla battuta pronta e dotata di grande autoironia.

Lascia le figlie Daniela e Valentina e i nipotini. La moglie, l’avvocato Angela Maugeri, era scomparsa nel 2018.

Da tempo era al vertice della società di mediazione Money srl ed era stato ispettore della Fondiaria Assicurazioni, ragioniere nella Ragioneria Generale dello Stato, direttore tributario nel dipartimento delle Dogane e delle Imposte.

