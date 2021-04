Nicolò nuovo vicesindaco del Comune di Genova

A Pietro Piciocchi la nuova delega amministrativa dedicata all’Attuazione delle riforme ed investimenti finanziabili con il Recovery Fund e cura delle relazioni con gli organi di governo nazionali ed europei relative

<Nell’ottica di una migliore suddivisione dei ruoli e di un più efficace coordinamento in vista dei prossimi obiettivi dell’amministrazione, il sindaco di Genova Marco Bucci ha firmato un provvedimento di ridefinizione delle deleghe e ha affidato all’assessore Pietro Piciocchi la nuova delega amministrativa dedicata all’Attuazione delle riforme ed investimenti finanziabili con il Recovery Fund e cura delle relazioni con gli organi di governo nazionali ed europei relative, necessario per una sempre più efficace azione di governo – recita una nota di Palazzo Tursi -. L’obiettivo del Comune di Genova è quello di cogliere opportunità di finanziamento, di fonte nazionale ed europea, disponibili temporaneamente, per il rilancio sociale ed economico della nostra città>.

Massimo Nicolò andrà a ricoprire l’incarico di vice sindaco mantenendo le deleghe alla Salute dei cittadini, informatica, Servizi Civici, Anagrafe.

<Stiamo entrando in un periodo molto importante per costruire le strategie del futuro del nostro Paese attraverso il Recovery Plan. La nostra città dovrà essere protagonista e per questo ritengo ci sia bisogno di una interlocuzione diretta tra il Governo e il Comune di Genova – dichiara il sindaco Marco Bucci – Un compito per il quale ho chiesto l’aiuto di Pietro Piciocchi. Vista l’importanza e la delicatezza della delega assegnata, di comune accordo con Pietro, abbiamo deciso di sgravarlo dalle deleghe di vicesindaco che passeranno all’assessore Massimo Nicolò, per altro soddisfacendo una richiesta specifica da una delle importanti componenti della nostra maggioranza. Ringrazio Pietro per la disponibilità ed il lavoro svolto nel ruolo di vicesindaco e a lui, come a Massimo, faccio i miei migliori auguri di un buon lavoro per le nuove sfide con le quali si misureranno a servizio della città>.

