Zona rossa, in volo l’elicottero Gdf. Prima sanzione della Polstrada

La prima “multa covid” a un genovese che voleva raggiungere la seconda casa dentro la regione

Da oggi a lunedì controlli incrementati come stabilito dal prefetto Carmen Perrotta. Oltre ai consueti controlli di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale sono stati messi in campo anche unità marine e, appunto, l’elicottero della Guardia di finanza. Per il “ponte di Pasqua”, nel mirino dei controlli i caselli e le coste oltre ai luoghi che normalmente sono sede di assembramenti, come i lungomare, Boccadasse, il Peralto e le zone collinari.

In copertina: foto di Antonio De Marco

