Da domani interruzioni dell’erogazione Enel per lavori sulla rete

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, a partire da domani, eseguirà alcuni interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico in provincia di Genova, con particolare riferimento ai comuni di Rapallo, Zoagli e Leivi che daranno origine all’interruzione dell’erogazione. Ecco dove e quando

In seguito ad accurata ispezione, i tecnici dell’azienda elettrica hanno, infatti, programmato un restyling degli impianti, necessario per prevenire eventuali guasti e per garantire qualità e continuità del servizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Si inizia giovedì 1º aprile, con un’interruzione programmata nel comune di Rapallo, dalle ore 08:30 alle ore 16:00. Le vie interessate saranno: salita S. Agostino da 53 a 55, da 54 a 58b; salita Chiapparolo da 22 a 26a, sn, 19; via Landea. da 2 a 4, da 3 a 5, sn, 4a. Venerdì 2 aprile, i lavori si sposteranno nel comune di Zoagli, dalle 09:00 alle 17:00, nelle seguenti zone: via Semorile da 4 a 40, da 52 a 54, da 1a 21, da 25 a 27, da 31/2 a 33, da 37 a 39, da 43 a 55, sn, ip; via Solari Queirolo da 72 a 74, 74/3, da 78 a 80, da 84 a 86a, da 71b a 73, da 77 a 79, da 83 a 85, sn, 26, da 56 a 58, da 62 a 68, da 55 a 65, sn, cant., ip, 70, 70c, sn, cant; località Cerisola da 2 a 16, 20, da 5 a 19a, 69a, sn, ip; località Monte Anchetta 4, 8, 94, 7, 89, da 93 a 95, sn; località Oliveto da 2 a 4, da 1 a 3, da 3b a 5, ip; località Scala Lunga da 2 a 12, 1, da 5 a 11, sn; via Vallette da 4 a 8, da 3 a 7a, sn, cant; località Madonnetta da 4 a 6, da 7 a 11, sn; località Castagnola da 2 a 4, da 1 a 3; località Forno da 2 a 4, da 1 a 3, sn; località Ciazza 2, da 1 a 3, 13; via dei Lecci 14, sn; via Cornice 45d; località Sexi 2, 8, 9. Infine, sempre venerdì 2 aprile, dalle 09:00 alle 17:00, verrà effettuato un fuori servizio programmato nel comune di Leivi, in via Villa Oneto sn.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...