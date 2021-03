Senza lavoro, pizzicato a spacciare dai CC. Ha 500 euro in tasca. Arrestato

Il trentenne ha anche opposto resistenza. Aveva con sé i proventi del suo “commercio”

I Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, durante un servizio nel Centro Storicohanno arrestato in flagranza di reato un cittadino del Senegal di anni 30, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari lo hanno sorpreso a vendere stupefacente a un italiano, il quale ha pagato per la dose 35 euro. Il pusher, a seguito di perquisizione, è stato arrestato.

