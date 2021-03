Toti: «2 cluster generati da personale sanitario non vaccinato»

Un operatore e nove pazienti nell’ospedale di Lavagna, due operatori e quattro pazienti in una Rsa di Tiglieto

«A Lavagna si è verificato un fatto analogo rispetto a quello che è accaduto al San Martino, ovvero un cluster generato, secondo le prime indagini interne della Asl, da personale interno non vaccinato che ha portato il virus, inconsapevolmente, all’interno di un reparto ed ha provocato 9 pazienti positivi che sono ricoverati all’ospedale di Lavagna dove erano già per altre ragioni – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Oggi si sono positivizzati in ragione di un incontro con un membro dello staff sanitario che ha evidentemente rifiutato il vaccino».

«Stessa situazione in una Rsa di Tiglieto, fortunatamente di minori dimensioni – ha continuato il presidente, ricordando come il tema sia delicato e se ne sia parlato anche col Governo -. Due gli operatori non vaccinati nonostante gli fosse stata offerta la vaccinazione nel corso della campagna vaccinale e tre i pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere di cui uno già dimesso e gli altri pare non al momento in pericolo di vita».

