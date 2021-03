Travi e lastre cadute dal viadotto, D’Avolio: «Tutte le istituzioni lavorino per la sicurezza»

Il presidente del Municipio Media Valbisagno: «Ho visto personalmente una delle tavole che ha rischiato di fondare la finestra di una casa. È Inaccettabile»

Roberto D’Avolio

«È assolutamente inaccettabile quanto è successo – dice il presidente del Municipio Media Valbisagno, Roberto D’Avolio -. La sicurezza prima di tutto! Come Municipio incontriamo costantemente, insieme al Comitato degli abitanti ogni martedì Autostrade per l’Italia. La prima cosa che abbiamo sempre sostenuto è di avere massima attenzione per la sicurezza. È un miracolo che non sia successo nulla di più. Ho visto personalmente una tavola che ha rischiato di sfondare la finestra di un’abitazione. Dopo tutto quello che è successo è una cosa totalmente inaccettabile. Occorre fare un ragionamento forte. Spero che le istituzioni, non solo il Municipio, ma anche le altre, accendano l’attenzione su questa problematica e che vada avanti il tavolo il Pris possibile».

Sotto: il video delle tavole ancora in bilico sulle impalcature

