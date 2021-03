Lamiere cadono dai ponteggi del viadotto, chiusa via delle Gavette

Sul posto stanno intervenedo i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la situazione. Sul posto anche la Polizia locale che ha dovuto chiudere la strada per evitare pericoli e permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza

Dal ponteggio dei lavori sul viadotto Bisagno, sulla A12, secondo le prime informazioni, ci sarebbero ancora tavole e lamiere pericolanti.

[continua sotto]

Tavole e lamiere sarebbero state staccate dall’impalcatura del ponte dal forte vento che sta spirando. Altre sono in bilico.

La situazione in un video di Serena Vanicelli dal gruppo Facebook di via delle Gavette

Da tempo gli abitanti della zona protestano ritenendo i lavori sulle loro teste fonte di rischio. Solo per un miracolo, questa mattina, tavole e lamiere portate via dal vento non sono finite sulla testa di qualcuno.

Ecco la situazione del vento secondo Arpal:

OGGI MARTEDÌ 16 MARZO venti rafficati settentrionali con valori di burrasca (60-75 km/h), in particolare su B,E e più irregolari su C e parte orientale di A, anche superiori sui rilievi (90-110 km/h) e agli sbocchi vallivi (80-90 km/h); fino a forti (50-60 km/h) altrove. Tendenza a graduale attenuazione nel corso della giornata a partire da A,D e in tarda serata sulle restanti zone.

DOMANI MERCOLEDÌ 17 MARZO nelle prime ore venti ancora localmente forti settentrionali (50-60 km/h) su B, in attenuazione. Nelle ore centrali, venti da est/nord-est in rinforzo su A con valori localmente forti (40-50 km/h) sui capi esposti. In serata, nuovo generale rinforzo della ventilazione settentrionale con valori fino a forti (50-60 km/h) su A,B e sui rilievi.

DOPODOMANI GIOVEDÌ 18 MARZO venti settentrionali localmente forti (50-60 km/h) su A,B, in attenuazione nel corso della mattinata.

I venti sono settentrionali, forti anche con raffiche di burrasca (toccati i 102.2 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori-Genova e i 98.3 a Casoni di Suvero-Zignago, La Spezia)

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...