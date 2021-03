Appalti Terzo Valico, il gup rinvia a giudizio 30 persone

Tra questi ci sono l’ad di WeBuild Pietro Salini e gli imprenditori Giandomenico Monorchio, Stefano Perotti e Duccio Astaldi. Il padre di Monorchio, Andrea, ex ragioniere generale dello Stato, è inquisito perché accusato di turbativa d’asta. Avrebbe “raccomandato” il figlio

Tra i rinviati a giudizio (lui per turbativa d’asta) c’è anche Ettore Incalza, nel tempo dirigente del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, prima, dei Lavori Pubblici. Poi, Michele Longo, ex presidente Coviv. In una telefonata intercettata, Salini gli chiede di escludere il cugino che si era staccato dall’azienda di famiglia per crearne una propria e Longo lo rassicura.

La Procura ha indagato sulla distribuzione degli appalti per la realizzazione dell’opera lunga 53 chilometri e per la maggior parte in galleria. Il costo delle opere è di più di 6 miliardi di euro.

Tutto il procedimento, però, rischia di finire in prescrizione se non si arriverà a sentenza di primo grado entro la metà del 2022.

