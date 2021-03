Danni del vento e intervento dei Vigili del fuoco anche a San Cipriano e via Ugo Foscolo

Dopo via delle Gavette, in Valbisagno, anche la strada della Valpolcevera è stata chiusa al traffico a cauda dei danni del vento che spira con raffiche a oltre 100 km l’ora.

In salita superiore Santa Tecla incendio sterpaglie alimentato dal vento. Anche lì sono al lavoro i vigili del fuoco.

In via Barrili un dehors è volato da un tetto ed è finito in mezzo alla strada

Articolo in aggiornamento

