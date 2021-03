Ancora lamiere che volano per il vento: chiusa anche via Fonderie Grondona

La Polizia locale ha chiuso al transito pedonale e veicolare la strada di Pontedecimo (all’altezza della passerella pedonale) su richiesta di una squadra dei Vigili del Fuoco

La chiamata dei Vigili del Fuoco è stata originata da caduta su strada di lamiere metalliche provenienti da un ex capannone industriale di civica proprietà – oggi in disuso e recintato – che sono state e vengono tuttora divelte dal forte vento. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta, non riuscendo a rimuovere completamente il pericolo, ha chiesto la valutazione di azioni alternative. Ravvisandosi pericolo per l’incolumità pubblica è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di un tratto di Via Fonderie Grondona, dall’incrocio con via Baracchino sino all’altezza della passerella pedonale che attraversa il Torrente Polcevera.

