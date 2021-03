Pontedecimo-Ronco: da lunedì 15 marzo corse via autostrada

A valle di un processo decisionale che era già in corso da giorni tra Amt e Città Metropolitana, è stato riorganizzato il servizio di trasporto pubblico tra Pontedecimo e Ronco Scrivia. Il nuovo collegamento provvisorio, perfezionato grazie al nulla osta al transito via autostrada, partirà lunedì prossimo, 15 marzo

Il servizio era stato interrotto a causa di una frana sulla strada statale dei Giovi. I lavori di ripristino della strada proseguiranno presumibilmente fino alla fine del mese, pertanto Amt, in collaborazione con il comune di Ronco Scrivia e Città Metropolitana, ha progettato un servizio di collegamento alternativo, che prevede il transito via autostrada.

Le corse partiranno da Borgo Fornari e raggiungeranno la stazione ferroviaria di Busalla (dove ci saranno le coincidenze da e per Pontedecimo), poi proseguiranno verso l’autostrada in direzione Milano per uscire a Ronco Scrivia e terminare la corsa al capolinea abituale.

Stesso percorso in senso inverso: capolinea di Ronco Scrivia, ingresso in autostrada A7 a Ronco con uscita a Busalla, transito alla stazione Fs di Busalla (dove ci saranno le coincidenze da e per Pontedecimo) e termine della corsa al capolinea di Borgo Fornari.

Gli orari di partenza dal capolinea di Ronco Scrivia restano invariati ad esclusione della corsa che partiva alle ore 12:00, che è stata anticipata alle ore 11:50.

Per esigenze dovute alla nuova modalità operativa del collegamento, è stato necessario eliminare la prima e l’ultima coppia di corse del servizio Borgo Fornari / Busalla / Ronco Scrivia. Le stesse verranno ripristinate non appena si potrà tornare al consueto percorso della linea, con transito sulla statale dei Giovi.

Sono in corso di valutazione le modalità di copertura dei costi tramite appositi finanziamenti.

