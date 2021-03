Partono in 4 da Torino per venire a Genova. Tutti sanzionati, uno denunciato e tre colpiti da foglio di via

I ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 18 anni, tutti residenti nella provincia di Torino tranne due che abitano a Genova, sono stati fermati dalla Polizia. Uno era stato arrestato per rissa lo scorso 24 febbraio. Si sono mostrati poco collaborativi

Ieri pomeriggio, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno notato un’auto ferma nei pressi del ponte di Cornigliano, accanto alla quale stavano parlando 6 giovani. Intenzionati a procedere al controllo, hanno chiesto loro di esibire i documenti.

In particolare il 19enne, unico incensurato, ha dichiarato di essere privo di documenti, declinando generalità poi risultate false. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di accompagnare i giovani presso gli uffici della Questura per approfondire i controlli. Oltre alla reale identità del sedicente, immediatamente denunciato, sono emersi i numerosi precedenti di polizia a carico degli altri 5, nonché tre provvedimenti di Daspo ancora in atto per i tre torinesi che gravitano nell’ambiente della tifoseria organizzata del Toro, gemellata col Genoa. Accertata l’inosservanza della normativa anti-covid sono stati tutti sanzionati.

Il Questore, attraverso la Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dei tre, sottoposti a provvedimento di Daspo a seguito di reati commessi in ambito sportivo, un foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova, con divieto di ritorno per 3 anni e ordine di rimpatrio nel comune di residenza.

