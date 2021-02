Banconote false in tasca, denunciato dalla Polizia locale

L’uomo si era appartato nelle aree esterne dell’Albergo dei Poveri con un altro soggetto. Gli agenti del nucleo reati predatori del 1º distretto gli hanno trovato in tasca 50 e 20 euro contraffatti

Gli agenti del nucleo Reati predatori del 1º Distretto territoriale della Polizia locale hanno denunciato un trentaseienne italiano, residente nel levante cittadino. La pattuglia è intervenuta nelle aree esterne retrostanti l’Albergo dei Poveri, in corso Dogali, perché era stato segnalato che due persone si erano introdotte e stavano fumando crack. Quando gli operatori sono arrivati sul posto, hanno trovato i due che hanno dichiarato di aver appena terminato di assumere lo stupefacente. Gli agenti li hanno identificati e hanno chiesto loro di vuotare le tasche. Uno dei due ha mostrato alcune banconote due delle quali, una da 50 e una da 20 euro, sono apparse contraffatte e idonee a trarre in inganno altri cittadini o commercianti che le ricevessero in pagamento.

L’uomo è stato denunciato per “spendita e introduzione nello Stato di moneta falsa”. Procedono le indagini per risalire la filiera della contraffazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...