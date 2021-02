Genova Cleaner, Scout e Black Bag: mega pulizia dello spiaggione di piazzale Kennedy

Appello ad associazioni e volontari per organizzare le prossime iniziative

Oggi Genova Cleaner ha prestato supporto agli scout del gruppo Genova 30 composto da 21 ragazzi a cui si sono aggiunti, appunto, 5 ragazzi dell’associazione. Insieme hanno 36 sacchi di spazzatura, divisi in plastica, vetro e secco residuo.

«Oggi abbiamo anche incontrato casualmente i ragazzi di The Black Bag impegnati anche loro in una pulizia dello spiaggione di Piazzale Kennedy – spiegano a Genova Cleaner -. Invitiamo chiunque faccia parte di un gruppo scout a scriverci per organizzare con noi una spedizione di pulizia, saremmo molto lieti di coinvolgere più gruppi possibili e riuscire a ripulire la nostra città nonostante le restrizioni».

Per info sulle nostre pulizie dell’associaione: http://linktr.ee/genovacleaner

