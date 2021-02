Le zebre su cui ieri è stato investito il 17enne sono quasi invisibili per i la maxi crena della fibra

Con questo non vogliamo parlare di responsabilità per il grave incidente, che saranno accertate dalle indagini del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale. Certo è che le strisce pedonali di via Buffa, mentre altre 4 sono state appena ritinteggiate, sono rese scarsamente visibili dalla grossa striscia di asfalto che le attraversa

Come detto, quanto scriviamo non è relativo all’incidente specifico, ma certamente vuole sottolineare che per la prevenzione degli incidenti stradali in quel tratto sarebbe meglio ripristinare in fretta le zebre, proprio come è stato fatto per quelle rifatte la scorsa settimana vicino a giardini e alla scuola D’Albertis.







Quelle su cui è avvenuto l’incidente, invece, pur essendo non recentissime, sono evidenti. Anzi, sarebbero, se non fosse per la striscia d’asfalto che le taglia trasversalmente dai lavori per la fibra (effettuati a gennaio) e che certo, soprattutto di notte, le rende meno visibili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...