Ad aprile all’Aero Club comincerà il corso per diventare piloti

Se la cosa vi intriga ma volete “toccare con mano”, potete fare un volo introduttivo, ossia un volo di prova con un istruttore a bordo di uno degli aeroplani dell’Aero club. Basta prenotare scrivendo a comunicazione@aecgenova.it. a cui chiedere anche ogni informazione sul nuovo corso di pilota privato

Inizierà ad aprile il nuovo corso, presso la Scuola dell’Aero Club, per ottenere la licenza di pilota privato di aeroplano.

<La notevole attività didattica svolta nel 2020, nonostante la pandemia e mesi nei quali era praticamente impossibile muoversi liberamente, ci ha dato grande soddisfazione, con un consistente numero di neo-piloti brevettati e ci ha confermato l’efficacia dei protocolli che abbiamo scrupolosamente adottato, per svolgere in totale sicurezza i nostri corsi – spiegano all’aero Club -. Persistendo tuttavia uno stato di restrizioni, informiamo che il corso teorico avrà luogo in gran parte in virtual classroom nelle ore serali o, in alternativa, in distance learning con un computer based training, facilitando così la frequenza di chi è impegnato fuori casa per lavoro o studio. Il volo è una grande passione ed una filosofia di vita che dona sensazioni uniche e indescrivibili ma anche opportunità professionali di notevole livello perché il futuro richiederà sempre più collegamenti aerei e piloti. Quindi, per i più giovani, un mestiere affascinante che offre l’opportunità di viaggiare e di vedere il mondo e per i non più giovanissimi una bellissima passione che consente di spostarsi liberamente nei cieli, accarezzando dall’alto la nostra penisola. Chi sa volare ha garantite esperienze uniche e straordinarie. Il volo stimola l’intelletto e forgia il carattere>.

