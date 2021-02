Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti sul lungo Polcevera. La piattaforma aerea, sulla quale stava lavorando un operaio, si è ribaltata

L’uomo è stato soccorso dal suo collega e trasportato in ospedale dai militi del 118. Il veicolo è rimasto in moto con l’impianto idraulico attivo ed i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza. Inoltre stanno collaborando con la ditta che sta operando il raddrizzamento per imbragare il braccio che è caduto nel fiume.





