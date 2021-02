Il sindaco di Torriglia: «Agenti di Polizia locale a casa di chi non vuole la vaccinazione» – VIDEO

Il primo cittadino Maurizio Beltrami lo ha annunciato ieri su Facebook in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune

Beltrami ha spiegato con chiarezza ai cittadini quali sono le modalità di vaccinazione a Torriglia. Poi, alla fine, ha chiarito: <È chiaro che da chi non vorrà vaccinarsi, o per patologie o per convinzioni proprie, arriverà a casa il vigile firmerete un foglio in cui si dice che rinunciate alla vaccinazione>.

Il Sindaco ha spiegato che non si tratterebbe di una forma di pressione sui no vax, ma di tutela per l’ente, per evitare che qualcuno si ammali per non essersi vaccinato e poi dica di non aver ricevuto la vaccinazione.

