Perseguitata dall’ex, lo denuncia e glielo dice sperando che smetta, ma lui la aggredisce di nuovo

Il ventenne è stato arrestato per stalking dalla polizia in piazza Verdi. Nemmeno il luogo affollatissimo, pieno di telecamere e forze di polizia lo ha convinto a evitare le molestie

I poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato per stalking un 20enne pluripregiudicato, denunciandolo altresì per violenza privata.

Il giovane si è presentato sul luogo di lavoro della sua ex con fare aggressivo, dapprima parandosi davanti alla sua auto e impedendole di partire, poi obbligandola a farlo salire a bordo. La ragazza, terrorizzata, ha pensato di assecondarlo per tenerlo calmo e nel frattempo si è diretta verso la stazione Brignole, luogo normalmente affollato, con presenza di telecamere e forze dell’ordine. Parcheggiato il veicolo, sentendosi più sicura, ha informato l’ex che nella mattinata lo aveva denunciato per tutte le violenze e minacce subite, così che capisse che la loro relazione fosse giunta definitivamente al termine. Da qui è scaturita una nuova aggressione verbale e, prima che potesse degenerare la ragazza è scesa dall’auto ed è corsa verso una volante dell’U.P.G. che stava transitando, per richiedere aiuto.

Gli agenti hanno subito capito la situazione e si sono fermati per soccorrerla, bloccando il giovane che la stava inseguendo.

Negli uffici della Questura la vittima ha raccontato che dal momento in cui aveva lasciato il 20enne, aveva iniziato a subire da lui continue minacce telefoniche e imboscate davanti al luogo di lavoro, comportamenti che l’avevano costretta a vivere in un costante stato di apprensione e a modificare le abitudini di vita.

