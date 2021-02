Toti, istanza urgente al Ministro della Salute: «Aprite i ristoranti per San Valentino»

Si tratta di poche ore di differimento della chiusura e, in fondo, al tavolo dei pranzi di San Valentino ci sono solo due persone che o già convivono o si frequentano abitualmente e hanno «contatti stretti»

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha inviato al ministro della Salute Roberto Speranza, appena riconfermato, una istanza urgente per salvare il pranzo di San Valentino per cui i pubblici esercizi avevano già comperato le scorte. Questo escludendo i territori dell’estremo ponente dove il numero die contagi è alto e tenendo conto del fatto che il pranzo di San Valentino, di solito, è a “a due”, due persone che o sono conviventi o si frequentano, comunque, quotidianamente. Toti sottolinea che, in fondo, si tratta di un differimento di poche ore dell’entrata in vigore dell’ordinanza che inserisce la Liguria in zona arancione e, quindi, chiude i locali.

Dalla richiesta, come si è detto, sono esclusi i territori dell’Imperiese più vicini al confine con la Francia del Sud dove i contagi si stanno moltiplicando proprio a causa della vicinanza la Costa Azzurra dove il virus ruggisce più che da noi

