Sabato presidio antifascista dell’Anpi a Cogoleto. Aderisce la Cgil

Protesta sia contro il saluto romano dei 3 consiglieri di maggioranza di quel comune, sia per critica all’ordine del giorno proposto dalla maggioranza del Comune di Genova che equipara il comunismo al fascismo

Sabato 13 febbraio 2021 alle ore 15 presso il Molo F. Speca a Cogoleto (altezza Comune di Cogoleto) si terrà un presidio organizzato dall’Anpi al quale la Cgil ha aderito. Il presidio antifascista nasce in risposta a quanto accaduto il 27 gennaio scorso quando tre consiglieri comunali della Lega e di Fratelli d’Italia del Comune di Cogoleto hanno votato scimmiottando il saluto fascista. <Atti come questo e quanto accaduto in settimana presso il Consiglio Comunale di Genova dove si è tentato di mettere sullo stesso piano fascismo e comunismo, richiamano alla necessità di un impegno continuo per ribadire i valori sui quali si basa la nostra Costituzione – dicono alla Segreteria della Camera del Lavoro -. La Cgil sarà sempre al fianco dell’Anpi a difesa dei principi costituzionali e contro ogni forma di becero revisionismo>.

