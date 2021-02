Arriva il gelo, il Comune allestisce un dormitorio di emergenza al centro civico Buranello

Sarà attivo nei giorni 12, 13 e 14 febbraio, dalle 8 alle 8 del mattino. Potrà ospitare 20 senza fissa dimora. Tutte le strutture che abitualmente offrono riparo notturno resteranno eccezionalmente aperte per 24 ore al giorno sia sabato sia domenica

In previsione dell’imminente ondata di freddo, sarà allestito un dormitorio di emergenza presso la palestra del centro civico Buranello per i giorni 12, 13, 14 febbraio.

Il dormitorio sarà aperto dalle h 18.00 alle h 08.00. L’accesso è libero e consentito fino ad un massimo di 20 ospiti.

Il dormitorio è stato organizzato dall’area “Adulti, inclusione e povertà” del Comune di Genova.

<Il previsto calo delle temperature aumenta la nostra preoccupazione per la salute e la tutela di chi vive in strada – dice il consigliere delegato Mario Baroni -. Non dobbiamo farci trovare impreparati e per questo abbiamo predisposto un piano di accoglienza e assistenza, concordandolo con gli enti del terzo settore che ringrazio per la professionalità e la dedizione. Il compito non è semplice anche perché, per colpa della pandemia, è necessario rispettare le norme per la prevenzione e contenimento dell’infezione. Nel caso in cui l’ondata di freddo dovesse prolungarsi, valuteremo interventi aggiuntivi>.

In relazione al freddo previsto nei prossimi giorni, il Comune di Genova ha deciso di incentivare i servizi di accoglienza, cura e riparo offerti alle persone senza dimora. Questa mattina si è riunito il tavolo sull’emergenza freddo dei Servizi Sociali, dopo essersi confrontato con il Municipio Centro Ovest, protezione civile, ed enti del terzo settore.

Innanzitutto è stato deciso che tutte le strutture che offrono riparo notturno resteranno eccezionalmente aperte per 24 ore al giorno sia sabato sia domenica. Inoltre, dal monitoraggio del sistema di accoglienza cittadino, sono risultati occupati 152 posti letto sul totale di 159 che vengono regolarmente offerti ogni notte dalle strutture accreditate con il Patto di Sussidiarietà per i senza dimora. Proprio per venire incontro all’eventuale necessità di ulteriori posti letto, è stato deciso di aprire un’altra struttura dalle 18 alle 8 di mattina di sabato e domenica: si tratta della palestra del centro civico Buranello, a Sampierdarena, che può accogliere fino a venti persone. Diventerà un punto di riferimento per le associazioni che prestano soccorso con l’unità mobile e per tutti gli enti che operano sulla strada, come la Croce Rossa, le ambulanze, la Polizia Locale.

