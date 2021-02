Litiga con un clochard nei vicoli e porta con sé tubo di metallo, 47enne denunciato dalla Polizia

Controlli Covid nei carruggi: 41 identificati, 2 denunciati e 3 persone sanzionate per il mancato rispetto della normativa per la prevenzione

Ieri mattina il personale del Commissariato Centro è intervenuto per una lite tra due uomini in via Lomellini. La persona che ha inviato la segnalazione ha rappresentato che uno dei due fosse in possesso di un coltello. All’arrivo dei poliziotti i due contendenti, un mendicante romeno e un 47enne genovese ammettevano di aver litigato per futili motivi ma di non avere coltelli al seguito. Dal controllo successivo è emerso che il genovese nascondeva nello zaino un pezzo di tubo innocenti di 39 centimetri del cui possesso non è stato in grado di fornire valide giustificazioni. Per tale motivo è stato denunciato per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Sempre giornata di ieri il personale dei commissariati Centro e Prè coadiuvato operatori del Reparto Prevenzione Crimine e della Questura ha identificato 41 persone, denunciato un 28enne marocchino per evasione, segnalato un 38enne ligure per la violazione dell’avviso orale emesso dal Questore di Genova nel 2016 in quanto si trovava in compagnia di persona pregiudicata, controllati 6 veicoli, verificati 8 esposti e segnalate 3 persone per inosservanza alle normative anticovid.

