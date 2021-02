Rete Genova Sostenibile, un progetto per rendere il centro storico “car free e smoke free”

Giovedì la presentazione di un piano di 25 azioni strategiche da parte di 34 associazioni che sottoscrivono il “piano per la mobilità e la rinascita del centro storico”

Il documento sarà reso disponibile ai convenuti e alle istituzioni il giorno 4, e reso pubblico alla cittadinanza il giorno 5.

Quale è il fine? <Rivitalizzare il Centro Storico, restituire gli spazi alle persone, azzerare l’inquinamento, garantire la sicurezza e favorire il commercio e il turismo. Questa visione è a portata di mano, e garantirebbe a Genova un futuro di benessere, sviluppo, efficienza, inclusione. Come? Restituendo gli spazi occupati da auto e moto alle persone e quindi anche a commercio e turismo. Consentendo alle persone di andare a piedi in sicurezza. Favorendo i mezzi sostenibili (biciclette, monopattini e mezzi pubblici) negli spostamenti dal Centro Storico al resto della città. Creando una zona emissioni zero tra Brignole e Principe>.

Ecco le associazioni firmatarie

(Rete Genova Sostenibile): #genovaciclabile – A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883 – Anemmu in Bici a Zena – Attac Genova – Circoliamo Sampierdarena – Circolo Nuova Ecologia – Cittadini Sostenibili – Comitato Acquasola – Deepbike – GenovApiedi – Genova Segway – ISDE medici per l’ambiente Genova – Massa Critica Genova – Monopattini Elettrici Genova – Rinascimento Genova – Scuola Italiana Monoruota – t-Riciclo Bimbi a Basso Impatto – U.S. Pontedecimo Ciclismo a.d. (Extra Rete G. S.): A.ma associazione abitanti della Maddalena aps – A.S.D. Genova MTB Sant’Eusebio – Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria – Athousandtreesproject – Bike Fever – Centro Banchi – Cicloriparo – Comitato Tutela Ambientale – Cooperativa il Ce.sto – Ecoistituto rege – Extinction Rebellion Liguria – FIAB Genova – Occupy Nervi – Rete #vivinstrada – Treecycle – Zena Trail Builders

