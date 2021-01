Cavo: “Lunedì riapre la mostra di Michelangelo al Ducale ed è già sold out”

<Già cento le prenotazioni per il pomeriggio, arrivate in meno di due ore: una grande risposta da parte del pubblico, segno della grande voglia di vivere la cultura dal vivo, nella sua piena espressività, nelle emozioni che può suscitare e che da troppo ci mancano>. Lo scrive sul suo profilo fb l’assessore regionale alla Cultura.

<Mercoledì – prosegue Cavo – riparte al Ducale “Io contagio”, la mostra spettacolo su Edipo ideata da Davide Livermore, segno di una grande collaborazione con il teatro Nazionale: una mostra da non perdere, un’affascinante riflessione e attualizzazione dell’Edipo Re che permetterà ad attori, ora bloccati sui palcoscenici, di recitare in mostra all’interno di teche in un percorso tra arte visiva e teatro davvero unico. Sarà possibile visitare entrambe le mostre in settimana, non nei weekend: queste sono le regole. A maggior ragione, un grazie agli organizzatori per lo sforzo nella difficile impresa di tenere viva la proposta, (anche con il servizio delle visite guidate che tanto viene apprezzato e che si ripeterà in settimana) e di ammortizzare i costi. Lunedì riaprirà, tra gli altri, anche “Bansky” alla fortezza Firmafede di Sarzana. Un esempio della cultura che fa rete e non si ferma>.

