Il Comune di Campo Ligure avverte: <Si è verificato un piccolo smottamento all’inizio di via Valle Ponzema. La situazione è stata posta in sicurezza in attesa dell’intervento della Città metropolitana>. La linea ferroviaria Genova – Acqui Terme è interrotta per un’altra frana.

Sulla Linea Genova – Acqui Terme – Servizio ferroviario sospeso causa problemi tecnici nel tratto compreso tra Campoligure e Rossiglione in entrambe le direzioni dalle 11:15.

