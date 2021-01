Ricorso al Tar per riaprire le scuole, Toti: “Ci adegueremo, ma la nostra è scelta di buonsenso”. Rt a 0,99

Il presidente della Regione: <Il numero di casi ogni diecimila abitanti oggi è pari a 1,70>

<Sappiamo del ricorso al Tar di alcune associazioni che chiedono l’immediata apertura delle scuole ha detto Toti nella conferenza stampa di fine giornata -. Aspetteremo e ci adegueremo alla sentenza della magistratura amministrativa. Resto molto perplesso: dopo quasi un anno oggi si sta scatenato battaglia sulle scuole anche a causa di un governo che non ha posizione univoca>.

<Non è un problema di trasporti: le nostre aziende di trasporto, con i protocolli della Prefettura, sono pronte a mettere in campo quanto previsto dal 7 gennaio . Non si può dire al Paese che esiste il pericolo delle varianti Covid e che sta arrivando una terza ondata poderosa e poi, per la ripicchina di qualcuno, decidere che si chiude tutto il Paese tranne le scuole per dare un contentino a qualcuno. Io vorrei riaprire tutto, università e scuola, ma va fatto in sicurezza, coerentemente, in una regione che deve tornare in giallo>. Toti ha detto che se il Tar deciderà prima la Regione si adeguerà, <altrimenti tra giovedì e venerdì analizzeremo i dati e vedremo se ci saranno novità>.

