Toti: “Liguria probabilmente in zona arancione”

Il presidente della Regione dopo l’incontro col Governo: <Siamo a cavallo tra giallo e arancione>. Sopra Rt1, secondo i criteri, sarà, appunto, arancione

Lo ha detto stasera, nel corso della conferenza stampa di fine serata, il presidente della Regione Giovanni Toti, reduce da incontri col Governo che ha illustrato il nuovo decreto.

<Secondo i nuovi criteri – ha detto Toti – a Rt 1 si entra in zona arancione, a Rt 1,25 in zona rossa. In arancione si entra anche solo con rischio alto secondo gli indicatori previsti. probabile che la Liguria sia zona arancione perché è a cavallo di Rt1>.



Toti ha anche spiegato che il decreto prevede lo stop all’asporto solo per i bar e non per i ristoranti. L’obiettivo è quello di evitare gli assembramenti.

