Anziano dell’entroterra bloccato dal ghiaccio, lo soccorrono i Forestali

L’uomo ha 78 anni e vive a Gorreto. I Carabinieri forestali sono andati a piedi a portargli quello di cui aveva bisogno

Un uomo 78enne residente a Gorreto, ha contattato il 112 ed ha chiesto aiuto ai Carabinieri poiché, per via delle precarie condizioni di salute e dal perdurare delle critiche condizioni metereologiche e di presenza di neve e ghiaccio sulla strada, era impossibilitato a raggiungere la farmacia che aveva fatto pervenire appositamente per lui i farmaci salvavita.

I Carabinieri del Comando Stazione Forestale di Montebruno, si sono subito attivati e seppur impossibilitati all’utilizzo dei mezzi di trasporto per le condizioni meteo, hanno provveduto al ritiro dei medicinali ed a recapitarli all’uomo.

