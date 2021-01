Code in A7 e A12. Cosa succederà dal 18 gennaio con l’allaccio A10/A7 a una sola corsia?

Sono previsti 50 giorni di lavori con una sola squadra di 5 uomini su 600 metri di cantiere. Il Comando della Polizia locale ha chiesto in Prefettura che vengano impegnate più squadre in parallelo per accelerare i tempi. Aspi ha chiesto invece di poter lavorare di notte nonostante i rumori dei lavori

Intanto, le code già presenti stamattina:

A7:coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Milano per traffico intenso.

A12: coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per veicolo in avaria

Mi piace: Mi piace Caricamento...