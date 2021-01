È successo nel comune di Sant’Olcese





Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Beleno, nel comune di Sant’Olcese, per l’incendio di una autovettura. Il pronto intervento ha permesso di spegnere velocemente le fiamme e di non compromettere il serbatoio di GPL posto nelle vicinanze.

