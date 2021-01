Una trentina di ristoratori manifesta a De Ferrari contro le misure anti Covid

Iniziativa organizzata da Enrico Vinelli, titolare di un pubblico esercizio del centro, a cui ha partecipato anche lo chef Alessandro Dentone oltre a qualche collega di Genova e della riviera. Nel mirino: il Governo

I ristoratori, secondo i quali <i locali non sono luoghi di contagio>, si sono dati appuntamento con un tam tam sui social, al quale forse molti non hanno risposto con la presenza perché oggi, come domani, potranno lavorare almeno a pranzo e hanno deciso di approfittare della “finestra” tra le giornate di divieto perché la loro situazione economica è molto difficile.

La manifestazione, pur svolgendosi ai piedi della Regione, in piazza De Ferrari, ha mirato al Governo e ha visto la presenza dell’assessore regionale alle attività produttive, il leghista Andrea Benveduti. Secondo il cuoco Alessandro Dentone (nella foto in copertina), che con queste parole aveva lanciato l’appello alla partecipazione ai colleghi, <La misura è colma, il Governo ha mancato di responsabilità troppe volte verso il comparto turistico e della ristorazione. Abbiamo obbedito ai dictat, per il bene della Nazione ritrovandoci, poco dopo, capro espiatorio. Siamo lavoratrici, lavoratori, imprenditori e siamo stufi del comportamento di un Governo schizofrenico che non ci dà risposte, né tempi certi. Sono andati in fumo miliardi di Euro e migliaia di posti di lavoro. Morti che camminano>. Aggiungendo <Chiediamo rispetto! Vogliamo lavorare, non elemosine>.

Critiche al Governo e per la mancanza di controlli sono arrivate da Enrico Vinelli che sulla sua bacheca Facebook ha scritto: <Le persone rispettano le regole imposte da gente credibile. Così come a scuola, il professore in gamba insegna nel silenzio e il professore incapace non riesce a far rimanere seduti i ragazzi. Ieri, in teoria zona rossa, in giro per Genova c’era gente ovunque. Le persone si sono stancate di seguire imposizioni stupide, non studiate e che cambiano ogni 3 giorni. Avete perso credibilità, la stessa che vi era stata data a marzo e aprile quando le persone se ne stavano buone in casa a cantare dai terrazzi. Io spero che arrivi una terza ondata, ma che sia un’onda alta e che vi sommerga tutti>. In piazza, stamattina, ha anche denunciato che ieri, in un noto supermercato del levante cittadino, c’era pieno di persone>.

I ristoratori, quindi, non condividono la modulazione italiana delle misure Covid, imposte come in molti altri Paesi dell’Europa e del mondo e sostengono che <strade, mezzi di trasporto, centri commerciali e supermercati che esplodono di gente, con contagi in rialzo, mentre noi siamo chiusi>.

