Da oggi via alle vendite promozionali nei negozi della Liguria

Le associazioni di categoria avevano fatto fuoco e fiamme per ottenere dalla Regione, alla luce della crisi Covid, di spostare in avanti le vendite di fine stagione al 28 gennaio in modo che i genovesi comprassero a dicembre senza aspettare il primo giorno feriale che precede l’Epifania. Poi ci hanno ripensato e di nuovo sono tornate all’attacco e hanno ottenuto dalla Regione ciò che volevano. Quindi, di fatto, gli sconti cominciano oggi

Sin dal 4 gennaio (un giorno prima rispetto a quanto stabilito dalla vecchia normativa per i saldi) i commercianti liguri possano fare le vendite promozionali che non sono nemmeno legate a capi di fine stagione come, invece, i saldi.

Restano ferme le date dei saldi invernali che inizieranno venerdì 29 gennaio 2021, con conseguente termine il giorno lunedì 15 marzo 2021. In pratica avremo 71 giorni di sconti filati. Cosa cambia rispetto alla vecchia data dei saldi, che sarebbe scattata il 5 gennaio, primo giorno feriale prima dell’Epifania? Poco o nulla. Solo che con le vendite promozionali i capi messi in vendita non devono essere necessariamente di fine stagione come avviene per i saldi.

