Toti: “Teniamo parte dei vaccini per i richiami”

Il Presidente della Regione: <Siamo stati preallertati dal Governo: è probabile un primo incontro già stasera alle 21:30 tra Governo e Regioni per cominciare a ragionare sulle nuove regole>

Per quanto riguarda la “classifica” delle Regioni che fanno più vaccini, il presidente Giovanni Toti ha spiegato che vengono fatti quelli inviati da Roma, ma mantenendo una riserva per il richiamo che si fa dopo 20 giorni. <Non per mancanza di fiducia – ha spiegato -, ma preferiamo tenere una riserva che ci garantisca i richiami alle persone che hanno già fatto la prima dose>. Se non arrivassero in tempo le altre dose, infatti, la prima tornata sarebbe invalidata dal mancato richiamo.



Per quanto riguarda le polemiche sulla grandezza delle siringhe, Toti ha spiegato che il Governo <ha inviato quelle da 3 e da 5 millilitri, utili per dividere le dosi. Per l’inoculazione, nell’attesa delle siringhe che dovrebbero arrivare da Roma, usiamo quelle da 1 millilitro che abbiamo già “in casa”>.

<Anche oggi la Liguria è stata al lavoro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid: prosegue infatti nella giornata odierna il piano di vaccinazione che nella prima fase interesserà i primi 60.142 soggetti target -spiegano dalla regione -. Secondo l’ultima rilevazione delle 24 del 2 gennaio, sono già state somministrate 2.126 dosi, una quota pari al 16% dei vaccini ricevuti, secondo il modello di Alisa che tiene conto delle dosi ricevute e di una quota di accantonamento pari al 30% prevista per garantire la seconda somministrazione del vaccino Pfizer/BioNTech che deve essere fatta a partire dal 21° giorno. Oggi sono operative tutte le Asl del territorio regionale che stanno procedendo sulla base del proprio iter organizzativo; a partire da domani le vaccinazioni registreranno un’accelerata, secondo il modello predisposto da Alisa che prevede la somministrazione di circa 2.000 dosi al giorno. Il modello previsionale prevede di impiegare a livello regionale 54 medici, 166 infermieri, 28 operatori socio-sanitari e 56 amministrativi>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...