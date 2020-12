Esplosione e fiamme alla Zinkal ***

Esplosione e incendio nella fabbrica Zinkal, in Val Cerusa, sopra Voltri. Secondo le prime sommarie informazioni le fiamme sarebbero partite da un veicolo posteggiato all’interno. A fuoco il capannone dei forni. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Non ci sarebbero persone coinvolte. L’assessore del Municipio Ponente Matteo Frulio: <Attendiamo di sapere se ci sono rischi ambientali>.

Aggiornamento: Secondo i Vigili del fuoco non si tratta di incendio doloso e non ci sarebbe pericolo di inquinamento perché il rogo si è sviluppato in un’area della ditta non produttiva. Ha interessato solo alcuni veicoli, pare a seguito di autocombustione di uno di questi. Presenti tre squadre dei Vvf, incendio sotto controllo.

