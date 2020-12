A ponente e levante, in centro e nelle vallate, il traffico prenatalizio sta tenendo in scacco la città

Code in via Soliman e via Puccini a Ponente, via Albertazzi per l’imbarco dei traghetti, in via Torti, via Giacometti, corso De Stefanis e piazza Terralba. Quasi tutto il centro è paralizzato, a partire da Corvetto e via XII Ottobre. Bloccata anche via Assarotti.

Incidenti in via Fiume, all’intersezione con piazza Verdi e in via Scribanti.

In copertina: via XII Ottobre alle 13:40

