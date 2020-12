I familiari delle vittime: «Perizie, è chiaro che la tragedia poteva essere evitata»

Il procuratore Cozzi: <La perizia è un caposaldo dell’inchiesta. Questa è una prova, non una ipotesi della procura. Il crollo del ponte è rivelatorio di un sistema complessivo>

<Con la consegna del lavoro peritale in risposta ai quesiti del giudice per le indagini preliminari, avvenuta ieri, viene inserito un importante tassello nella ricerca della verità – scrive Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi -. Nell’attesa di ricevere la perizia, attenendoci a quanto emerso in queste ore, possiamo constatare che molte delle fantomatiche cause emerse in questi mesi siano state definitivamente tacitate, è molto triste ma finalmente chiaro avere conferma che tutto poteva essere evitato. I nostri cari sono stati uccisi, nessuno potrà far tornare indietro il tempo, possiamo solo continuare a lottare con fermezza e determinazione per la ricerca della verità. Ringraziamo i periti, la procura, gli inquirenti, il tribunale per il duro lavoro che hanno fatto e faranno per far emergere la verità. Auspichiamo che tutti coloro che fino ad ora hanno avuto dubbi sulla nostra battaglia, anche di civiltà, possano condividerla ed appoggiarla>.

Il procuratore Francesco Cozzi, stamattina, ha spiegato che il gran lavoro dei periti> del gip che aveva posto loro 40 domande a cui trovare una risposta, combacia con il risultato delle consulenze tecniche della Procura sul materiale <raccolto dalla Gdf e le altre forze dell’ordine> e ha aggiunto che <Ora si tratta di collegare le risultanze delle perizie con i singoli comportamenti umani>.

