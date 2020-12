Covid, 216 positivi, 270 guariti, 16 morti tra i 70 e i 97 anni

Cinque persone in meno in terapia intensiva, 7 ricoverati in più negli ospedali.

Sono stati 3.789 i tamponi molecolari comprensivi di tamponi a primi testati e altri per individuare la guarigione, eseguiti su persone già individuate come positive in precedenza (dato scorporato in aggiornamento).

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 31

SAVONA (Asl 2): 58

GENOVA: 100, di cui:

· Asl 3: 66

· Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 23

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4





