Città nella morsa del traffico. Sopraelevata e Valbisagno paralizzate

Problemi viari anche a Ponente e, a tratti, anche in Valpolcevera

I problemi sono cominciati alle 10:30 sul ponte elicoidale per un incidente stradale e sono continuati in sopraelevata per un veicolo in avaria alle 11:30.

A Sampierdarena, via Stennio chiusa (riaperta alle 12:40) per un intervento dei vigili del fuoco.

In via Tolemaide forti rallentamenti per i lavori in piazza delle Americhe e in via Canevari in direzione di piazza Giusti per traffico intenso.

Alle 12:25 si è aggiunto un altro veicolo in avaria in sopraelevata.

Corso Perrone chiuso per fuga di gas.

