Quattro o cinque banchi di ambulanti sono piazzati da giorni nella zona dei “vulcani”, su via Cadorna. Stamattina sotto i portici è arrivato il mercatino degli hobbisti







Si segnala, inoltre, una lunga coda di persone presso il negozio “Unieuro” per gli acquisti di Natale.



Moltissime le persone che si stanno dedicando allo shopping in via XX Settembre mentre davanti all’Esselunga di via Piave la coda per l’ingresso ha tempi medi di 40 minuti.

